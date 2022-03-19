Директор «Ювентуса» о трансфере Влаховиче: «Летом у нас было бы меньше шансов, чем у клубов из Англии и Испании»

Генеральный директор объяснил покупку .

Зимний трансфер серба из «Фиорентины» оценивается в 70+10 млн евро, зарплата игрока – 7 млн евро в год.

«Мы подписали Влаховича и Закарию, думая о текущем и следующем сезонах. Вокруг Душана крутились другие клубы, и мы подумали, что если будем тянуть до лета, то шансов на переход у нас будет меньше, чем у английских и испанских команд.

Мы убедились в том, что его можно купить сразу, определили, как покрыть траты за счет потенциальной продажи игроков. Мы сделали «Фиорентине» предложение, после чего нам был дан зеленый свет как клубом, так и агентами футболиста.

То, что мы к тому моменту уже договорились с игроком, не соответствует действительности. Это неправда. Мы начали переговоры только после разрешения «Фиорентины». Но он хотел только в «Ювентус», – сказал Арривабене Corriere dello Sport.

«Охрана тебя не спасет. Все кончено, цыган». Фанаты «Фиорентины» угрожают Влаховичу из-за трансфера в «Юве» – его защищает полиция