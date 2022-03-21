Роналдо: «Барселона» может добиться большого успеха. Я увидел сильную и агрессивную команду»

Бывший нападающий «Барселоны» и высказался после класико.

Каталонцы выиграли матч 29-го тура со счетом 4:0.

«Я люблю испанский футбол и слежу за ним. В последнее время у «Барселоны» были проблемы, но с приходом Хави ситуация улучшилась. Я увидел сильную команду, агрессивную, высоко прессингующую, талантливую.

В будущем она может добиться большого успеха. Хави очень хорошо справляется с ситуацией. Он много знает о футболе. Его работа не так проста, как люди могут подумать. Надо знать, что делать, и Хави здорово справляется.

Мне нравится то, как Обамеянг передвигается по полю, как завершает атаки. Он традиционная «девятка», отличный быстрый форвард», – заявил бразилец.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами