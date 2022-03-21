Алвес после 4:0 с «Реалом»: «У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими»

Защитник «Барселоны» дал комментарий после матча Ла Лиги с (4:0).

«Наша цель – вернуть свою идентичность, и это поможет нам стать первыми. Так было всегда и так будет.

У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими. Если мы будем делать то, что привыкли делать, то, очевидно, будут и трофеи.

Выиграть Ла Лигу будет тяжело, но почему бы не помечтать? Нам нужно делать свое дело, а дальше будет видно», – сказал Алвес.

«Мне не нужна слава. Хочу славы для семьи «Барсы». Хави счастлив