Шакира выложила фото, на котором показывает 4 пальца: «Пике – лучший центральный защитник мира»

Шакира поздравила «Барселону» и своего мужа с победой над .

Каталонский клуб одержал крупную победу в класико (4:0) в 29-м туре чемпионата Испании.

Колумбийская певица после игры опубликовала фото, на котором показывает четыре пальца.

«Жерар запрещает мне говорить об этом публично, но только он с его героизмом мог так сыграть, преодолев травму и боль, отдав все силы.

Я говорю это не потому, что он мой муж, но он лучший центральный защитник в мире», – написала в инстаграме.

Фото: инстаграм Шакиры

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