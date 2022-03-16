Рангник о голевой атаке «Атлетико»: «На Эланге точно был фол, но судьи посчитали по-другому»

считает, что «Атлетико» забил с нарушением правил.

Главный тренер манкунианцев высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1).

«Мы прекрасно осознавали, что против такой команды нужно забивать первыми.

На Эланге точно был фол [когда начиналась голевая атака «Атлетико»], но судья и лайнсмен посчитали по-другому. На мой взгляд, это был их единственный момент плюс гол [Феликса], забитый из офсайда.

В остальном мы оборонялись хорошо и играли компактно, когда они переходили из обороны в атаку и обратно. За первый тайм мне не в чем винить команду», – сказал Рангник.

На матче главным арбитром работал Славко Винчич из Словении.

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром