Карраскаль о ЦСКА: «Мы очень сплоченная команда, все играют друг за друга и помогают каждому»

рассказал об атмосфере в ЦСКА.

Полузащитник армейцев дал интервью после победы над «Рубином» в 22-м туре (6:1).

– Хорхе, поздравляем с голом, как ощущения?

– Спасибо большое, я очень рад забить первый мяч за .

– В первом тайме казалось, что у команды получалось абсолютно все, так и было?

– Наша команда играет в очень атакующий футбол, поэтому все моменты мы старались доводить до удара и опасного завершения. Получился очень хороший матч, мы смогли сыграть в свой футбол с множеством моментов.

– «Рубину» забили все новички ЦСКА. Успели это обсудить?

– Да, конечно, мы поздравили друг друга и отпраздновали это. Очень рады, что хоть и пришли недавно, уже отметились забитыми мячами.

Мы сделали колоссальный шаг вперед вместе со всеми партнерами и подняли команду на новый уровень.

– Все отмечают очень хорошую атмосферу. В чем именно это выражается?

– Как можно заметить, мы очень сплоченная команда, все играют друг за друга и помогают каждому.

Наш тренер [Алексей Березуцкий] тоже всегда нас защищает, он все время с нами, на одной волне. Любой из нас пытается дать частичку себя для общей атмосферы и работает над этим, а результат все видят на поле, – сказал Карраскаль.