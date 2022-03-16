Хорхе Карраскаль: «Колумбия – это не только неприятная история Эскобара, у нас есть великолепные спортсмены и певцы»

Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своей родине Колумбии.
– Говорят, что Пабло Эскобар много сделал для колумбийского футбола. Какое у тебя к нему отношение?
– Могу сказать, что в то время я был очень маленький и видел это все только в кино.
Люди знают Эскобара и Колумбию только со стороны документальных фильмов и сериалов. Но Колумбия – это не только Эскобар.
Это великолепная страна, которая известна своими великолепными спортсменами и певцами, а также хорошей культурой.
Колумбия – это намного больше, чем неприятная история Пабло Эскобара, которую мы все знаем исключительно по фильмам, – сказал Карраскаль.