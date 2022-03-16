Хорхе Карраскаль: «Колумбия – это не только неприятная история Эскобара, у нас есть великолепные спортсмены и певцы»

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Новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своей родине Колумбии.

– Говорят, что Пабло Эскобар много сделал для колумбийского футбола. Какое у тебя к нему отношение?

– Могу сказать, что в то время я был очень маленький и видел это все только в кино.

Люди знают Эскобара и Колумбию только со стороны документальных фильмов и сериалов. Но Колумбия – это не только Эскобар.

Это великолепная страна, которая известна своими великолепными спортсменами и певцами, а также хорошей культурой.

Колумбия – это намного больше, чем неприятная история Пабло Эскобара, которую мы все знаем исключительно по фильмам, – сказал Карраскаль.

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