РФС о полях в условиях ограничений: «Нет предпосылок для проблем в строительстве новых и эксплуатации уже существующих»

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РФС рассказал о ситуации со строительством и эксплуатацией полей в условиях ограничений.

«РФС в настоящий момент не видит предпосылок к возникновению каких-либо проблем, связанных со строительством новых и эксплуатацией уже существующих футбольных полей. На объектах инфраструктуры работает достаточно квалифицированных специалистов.

Семена, удобрения и другие необходимые для подготовки полей материалы и техника доступны как от российских производителей, так и от поставщиков из стран, продолжающих экономические отношения с Россией.

Возможные затруднения связаны только с пересмотром существовавших логистических цепочек. Все они будут планомерно разрешены, в том числе при поддержке РФС», – сообщили ТАСС в службе коммуникаций организации.

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