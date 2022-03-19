«Спартак» о стыке Гоцука и Айртона: «Почему Соболева удалили за идентичный эпизод, а здесь даже желтой нет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон Александр Соболев Футбол

«Спартак» отреагировал на момент между Кириллом Гоцуком и Айртоном.

В концовке первого тайма защитник «Нижнего Новгорода», выбивая мяч, попал по ноге бразильского игрока красно-белых, которому потребовалась помощь медиков.

Главный арбитр Сергей Иванов не стал наказывать игрока «Нижнего» карточкой и дал свисток об окончании тайма.

«Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было желтой?» – написали в твиттере «Спартака».

На Sports.ru доступны видеотрансляция игры «Нижний Новгород» – «Спартак» (0:0, перерыв) и текстовый онлайн.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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