«Спартак» о стыке Гоцука и Айртона: «Почему Соболева удалили за идентичный эпизод, а здесь даже желтой нет?»

«Спартак» отреагировал на момент между и .

В концовке первого тайма защитник «Нижнего Новгорода», выбивая мяч, попал по ноге бразильского игрока красно-белых, которому потребовалась помощь медиков.

Главный арбитр не стал наказывать игрока «Нижнего» карточкой и дал свисток об окончании тайма.

«Почему Саша Соболев в матче с за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было желтой?» – написали в твиттере .

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Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»