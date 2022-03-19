«Спартак» о стыке Гоцука и Айртона: «Почему Соболева удалили за идентичный эпизод, а здесь даже желтой нет?»

«Спартак» отреагировал на момент между Кириллом Гоцуком и Айртоном.
В концовке первого тайма защитник «Нижнего Новгорода», выбивая мяч, попал по ноге бразильского игрока красно-белых, которому потребовалась помощь медиков.
Главный арбитр Сергей Иванов не стал наказывать игрока «Нижнего» карточкой и дал свисток об окончании тайма.
«Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было желтой?» – написали в твиттере «Спартака».
На Sports.ru доступны видеотрансляция игры «Нижний Новгород» – «Спартак» (0:0, перерыв) и текстовый онлайн.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»