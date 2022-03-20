Агент о выкупе Языджи у «Лилля»: «Почему нет? Юсуф счастлив в ЦСКА. Этот успех – только начало»

Агент Адем Чебеджи не исключает выкупа полузащитника Юсуфа Языджи ЦСКА.

Турок играет за московский клуб на правах аренды у и сегодня оформил хет-трик в матче 22-го тура с «Рубином» (6:1).

– Спортивный комментатор в Турции сказал: «Почему бы вам не забить головой и не забивать столько, сколько вы хотите?»

Юсуф – невероятный человек. Нет предела тому, что он может сделать, когда чувствует себя хорошо. Два дня назад в интервью он сказал, что был бы счастлив, если бы сделал хет-трик, и он это сделал. Этот успех – только начало для Языджи.

Конечно, он вернется в Россию после паузы. Он счастлив играть за ЦСКА.

– Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры?

– Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба, – сказал Чебеджи.

Никто из легионеров не начинал в РПЛ лучше, чем Языджи. Турок забил в 4-м туре подряд