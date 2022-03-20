У Языджи лучший старт в РПЛ среди легионеров. Турок забил во всех 4 матчах в лиге

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Юсуф Языджи демонстрирует исторический уровень результативности после перехода в ЦСКА.

Полузащитник отметился голами за новый клуб во всех четырех матчах РПЛ, в которых принял участие на данный момент. Он забил «Спартаку» (2:0), «Нижнему Новгороду» (1:0), «Локомотиву» (2:1) и трижды «Рубину» (6:1).

Ни одному легионеру не удавалось добиться подобного результата после перехода в российскую лигу. Ранее рекорд принадлежал Аблаю Мбенгу, отличившемуся за «Ахмат» в 3 играх подряд.

Подробно со статистикой Языджи, арендованного у «Лилля», можно ознакомиться здесь.

Никто из легионеров не начинал в РПЛ лучше, чем Языджи. Турок забил в 4-м туре подряд

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