Марк-Андре тер Стеген не включил Лионеля Месси в число лучших, с кем ему удалось поиграть.
Голкипер «Барселоны» составил команду мечты из своих бывших и нынешних партнеров и проигнорировал форварда, перешедшего минувшим летом в «ПСЖ».
Состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Янис Бласвих.
Защитники: Дани Алвес, Антонио Рюдигер, Жерар Пике, Жорди Альба.
Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Серджи Бускетс, Френки де Йонг.
Атакующие игроки: Марио Гетце, Марко Ройс.
Тер Стеген наехал на критиков перед «Наполи» – и привез пенальти. Он сильно сдал