Марк-Андре тер Стеген не включил в число лучших, с кем ему удалось поиграть.

Голкипер «Барселоны» составил команду мечты из своих бывших и нынешних партнеров и проигнорировал форварда, перешедшего минувшим летом в .

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Янис Бласвих.

Защитники: Дани Алвес, Антонио Рюдигер, Жерар Пике, Жорди Альба.

Полузащитники: , , Серджи Бускетс, Френки де Йонг.

Атакующие игроки: Марио Гетце, .

Тер Стеген наехал на критиков перед «Наполи» – и привез пенальти. Он сильно сдал