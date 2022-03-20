Тер Стеген не включил Месси в число лучших, с кем играл. Френки де Йонг, Пике, Гетце – в команде мечты

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Марк-Андре тер Стеген не включил Лионеля Месси в число лучших, с кем ему удалось поиграть.

Голкипер «Барселоны» составил команду мечты из своих бывших и нынешних партнеров и проигнорировал форварда, перешедшего минувшим летом в «ПСЖ».

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Янис Бласвих.

Защитники: Дани Алвес, Антонио Рюдигер, Жерар Пике, Жорди Альба.

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Серджи Бускетс, Френки де Йонг.

Атакующие игроки: Марио Гетце, Марко Ройс.

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