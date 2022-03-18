«Освистывание Месси – признак упадка мирового футбола. Свист неуместен, даже когда его команда вылетает». Тренер «Сан-Лоренсо» о форварде «ПСЖ»

Главный тренер Педро Трольо осудил фанатов, свистевших в адрес .

С такой реакцией форварду пришлось столкнуться перед матчем 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«Освистывание Месси – признак упадка мирового футбола. Я понимаю, что кто-то приезжает посмотреть на Месси и может разозлиться, когда Лионель сам не свой, но его никогда нельзя освистывать, даже если его команда вылетает из турнира.

Свистеть в адрес одного из лучших футболистов в истории из-за того, что его команда выбыла, – это нечто немыслимое. У него пугающая карьера. Думаю, совершенно неуместно освистывать одного из лучших игроков в истории. Просто поверить не могу», – сказал Трольо.

Роналдиньо о свисте в адрес Месси и Неймара: «Болельщики были расстроены. Думаю, скоро эти отличные игроки сделают что-то очень хорошее»