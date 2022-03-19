Хави: «Месси – лучший в истории. То, что он дал «Барсе», бесценно, двери клуба перед ним всегда открыты»

не стал исключать возможность возвращения в «Барселону».

Аргентинский форвард покинул команду минувшим летом и сейчас представляет «ПСЖ».

«Месси заслужил, чтобы в «Барсе» двери перед ним всегда были открыты. Пока я тренер этой команды, он может посетить нашу тренировку в любой день или поговорить со мной.

То, что он нам дал, бесценно. Он лучший футболист в истории. Но сейчас у него есть действующий контракт с , рассчитанный на два года», – сказал главный тренер «Барселоны».

Дани Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Там Лео не на своем месте. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»