Президент «Урала»: «У нас все контракты в рублях. Поэтому мы довольно спокойно перенесли прошлый кризис»

В «Урале» зарплату футболистам платят в рублях.
«Я считаю, что каждый клуб вправе сам обговаривать с футболистами, как это все будет выглядеть.
У нас все контракты в рублях заключены, мы не привязывались к курсу доллара или евро. Поэтому мы довольно спокойно перенесли прошлый кризис и сейчас вовремя платим зарплату в рублях.
90 или 150 рублей за евро – как тут выбирать, если вся команда согласится на 90, мол, мы все понимаем, а два-три игрока скажут, что хотят 150? И что делать? Одним платить по 90, а другим по 150?
Именно поэтому такие вопросы каждый клуб должен решать индивидуально», – сказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.