Президент «Урала» о системе «весна – осень»: «В плане футбола никакой выгоды сейчас не вижу. Преимущество лишь в том, что легче бюджеты утверждать»

Президент не видит выгоды от перехода на систему «весна – осень».

«В Швеции и Норвегии чемпионат проводят по системе «весна – осень», но они далеко не проходят в еврокубках. Если команда попадает в группу, то это для них счастье. А мы же хотим, чтобы наши клубы были высоко.

Сейчас матчи еврокубков проводятся в декабре и феврале, от этой смены формата разницы никакой. Преимущество лишь в том, что будет календарный год, легче будет бюджеты утверждать. Но в плане футбола никакой выгоды сейчас не вижу.

Когда происходил переход на систему «осень – весна», я был категорически против этого. Считал, что нам надо играть в теплые времена года. Но международный календарь нам не позволит играть по системе «весна – осень» – он очень большой.

Сейчас в июне проходят матчи Лиги наций. Мы все равно рано или поздно вернемся в международный футбол. Сейчас мы можем начинать чемпионат пораньше и не играть в декабре, а возобновлять его попозже, например, в апреле. У нас не будет пауз, за 7-8 месяцев все сыграем», – сказал .

Ранее сообщалось, что некоторые клубы заинтересовались этим вопросом перед общим собранием 22 марта. По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, в повестке данного вопроса нет.

Чемпионат России проводился по системе «весна – осень» с 1992 по 2010 год. Сезон-2011/12 стал переходным, а затем турнир начали проводить по системе «осень – весна».