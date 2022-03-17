Президент «Урала» о проблемах с деньгами: «Правительство и РФС будут помогать, думаю. Сейчас народу нужен футбол»

Президент рассказал, что у клуба есть финансовые трудности.

– Некоторые клубы сейчас находятся в трудном финансовом положении. У «Урала» все в порядке?

– Ну, вот у вас все в порядке?

– Нет.

– Ну так и у нас нет. Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям. Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем. Зачем? Будет время – будем рассказывать о наших проблемах.

Я думаю, и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне. Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат, – сказал .