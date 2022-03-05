Президент «Урала» Иванов дисквалифицирован на 3 матча (2 — условно) за оскорбление судей после игры с «Нижним»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Урал КДК РФС Григорий Иванов Василий Казарцев Артур Григорьянц Нижний Новгород Чемпионат.com Футбол

Артур Григорьянц сообщил о наказании президента «Урала» Григория Иванова.

Глава КДК РФС высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между екатеринбургским клубом и «Нижним Новгородом» (0:1).

«После матча в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, был и юрист клуба.

Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два — условных. Штраф Иванову — 200 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.

Иванов извинился перед комитетом, перед судьей он не извинялся», — сказал Григорьянц.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

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