Президент «Урала» Иванов дисквалифицирован на 3 матча (2 — условно) за оскорбление судей после игры с «Нижним»

Артур Григорьянц сообщил о наказании президента «Урала» Григория Иванова.
Глава КДК РФС высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между екатеринбургским клубом и «Нижним Новгородом» (0:1).
«После матча в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, был и юрист клуба.
Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два — условных. Штраф Иванову — 200 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.
Иванов извинился перед комитетом, перед судьей он не извинялся», — сказал Григорьянц.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.