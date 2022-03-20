Чистяков о 3:0 с «Арсеналом»: «При 2:0 «Зенит» расслабляется. Это настораживает»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил победу над «Арсеналом» (3:0) в матче РПЛ.

«Комфортный результат. Но при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся — стараемся играть в атаку и забываем про оборону иногда, это немного настораживает.

Думаю, игра удалась. Раз у «Арсенала» получилась лишь одна атака, значит справились.

Нам важна каждая победа — «Динамо» наступает на пятки. Каждая игра важна, а сегодняшняя вдвойне. Хотели уйти с отрывом на перерыв на сборные», – сказал Чистяков.

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