Семак о 3:0 с «Арсеналом»: «Неплохая игра, но «Зениту» следовало быть острее в 1-м тайме»

высказался о разгроме «Зенитом» (3:0) в 22-м туре .

– Хороший результат. По качеству – неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи.

– По стартовому составу казалось, что снова будет схема 3-4-3, но вы переключились на четыре защитника, Барриос вернулся в опорную зону. Почему вы так решили сделать?

– Хотели больше активности от наших фланговых игроков. Мостовому, Сергееву и Малкому эта схема подходит. Могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, того не требовалось с этим составом, – заявил главный тренер .