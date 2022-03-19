Божович о 0:3: «Зенит» был лучше и мог забивать «Арсеналу» еще больше»

подвел итоги матча против «Зенита» в 22-м туре .

Тульский «Арсенал» проиграл петербуржской команде со счетом 0:3.

– был лучше и мог забивать еще больше. В первом тайме мы не позволяли такие моменты, но во втором мы меньше владели мячом, у соперника было больше ударов. Мы не смогли зацепиться за мяч, выйти из обороны. Заслуженная победа «Зенита».

– Как вы собирались взламывать оборону «Зенита»? На какие слабые стороны при подготовке делали акцент?

– «Зенит» иногда пропускает при контратаках. Мы хотели играть плотно и пытаться использовать скорость Кангва и Давиташвили, чтобы Деспотович цеплялся за мяч. Не получилось.

– Мы видели два абсолютно разных «Арсенала» в двух таймах. Если в первом хотя бы держалась оборона, то во втором команда посыпалась. Почему такой контраст?

– По статистике «Зенит» больше забивает во вторых таймах. Так и получилось, потому что они играли на своем уровне, – сказал главный тренер .