«Фиорентина» призвала фанатов отказаться от расистских и дискриминационных кричалок на игре с «Юве»

«Фиорентина» призвала болельщиков отказаться от агрессивных выступлений на матче с «Ювентусом».
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «фиалки» сегодня примут на своем поле «Ювентус».
Эта игра станет первой против своего бывшего клуба для Душана Влаховича, который зимой перешел из «Фиорентины» в «Юве».
«Мы просим болельщиков поддерживать команду со страстью, от всего сердца, чтобы команда чувствовала вашу любовь все 90 минут.
Откажитесь от расистских и дискриминационных кричалок, они не имеют ничего общего с нашей культурой и историей», – говорится в заявлении клуба из Флоренции.