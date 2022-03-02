«Фиорентина» призвала фанатов отказаться от расистских и дискриминационных кричалок на игре с «Юве»

призвала болельщиков отказаться от агрессивных выступлений на матче с .

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «фиалки» сегодня примут на своем поле «Ювентус».

Эта игра станет первой против своего бывшего клуба для , который зимой перешел из «Фиорентины» в «Юве».

«Мы просим болельщиков поддерживать команду со страстью, от всего сердца, чтобы команда чувствовала вашу любовь все 90 минут.

Откажитесь от расистских и дискриминационных кричалок, они не имеют ничего общего с нашей культурой и историей», – говорится в заявлении клуба из Флоренции.