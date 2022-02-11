Влахович о «Фиорентине» в полуфинале Кубка: «Такой же матч, как и все остальные. Думаю о победе»

Нападающий поделился мыслями после победы над «Сассуоло» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии, а также высказался о предстоящей встрече с «Фиорентиной» в полуфинале турнира.

«Нужно время, мы в самом начале. Но, как я уже говорил, я очень обязан партнерам по команде, тренеру и клубу, которые так мне помогают. Без них ничего не получилось бы. Для меня играть за «Ювентус» – это честь. Рад оказаться в этой невероятной команде.

Мы здорово ладим и на поле, и за его пределами. Дибала и Мората – отличные парни, которые очень много выиграли. Я здесь, чтобы учиться и попытаться выйти на их уровень».

О «Фиорентине»

«Думаю только о матче и победе. Все остальное меня не очень интересует. Это такой же матч, как и все остальные. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Для меня это не проблема», – сказал Влахович.