«Лига Ставок» стала официальным букмекером РПЛ по итогам тендера

«Лига Ставок» стала генеральным партнером РПЛ по итогам тендера.

Компания, которая являлась беттинг-партнером лиги с 2017 года, реализовала свое преимущественное право. Она будет официальным букмекером турнира.

«На ближайшие четыре сезона, с 2022/23 по 2025/2026, «Лига Ставок» получает эксклюзивное право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей и повторов на ТВ (федеральный и тематические каналы холдинга ), в цифровой среде (сайты и социальные сети), рекламу в местах проведения матчей на различных поверхностях (LED-борты, электронное табло и пр.).

К участию в тендере были приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России.

«Лига Ставок» подтвердила свой титул генерального партнера лиги и продолжит реализацию совместных проектов с РПЛ, направленных на популяризацию футбола, продвижения идей и принципов Fair Play.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Стороны подпишут спонсорское соглашение, форма которого входила в состав тендерной документации», – говорится в заявлении .

Ранее сообщалось, что «Лига Ставок» предложила 11,11 млрд рублей за статус официального букмекера РПЛ, перебив предложение «Фонбета»