«Ференцварош» Черчесова лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 8 очков. Тренер выиграл 7 из 11 матчей

обыграл «Мезекевешд» (1:0) в 25-м туре чемпионата Венгрии.

Клуб Станислава Черчесова увеличил лидерство в турнире до 8 очков.

При экс-тренере сборной России команда одержала в лиге 5 побед, 2 раза сыграла вничью и дважды проиграла.

С 52 баллами клуб из Будапешта опережает «Академию Пушкаша» и «Кишварду», у которых по 44 очка и на матч меньше.

Ранее «Ференцварош» вышел в 1/2 финала Кубка Венгрии, обыграв при Черчесове «Вашаш» (2:0) в 1/8 финала и «Гонвед» (1:0) в четвертьфинале. 20 апреля – полуфинал с «Дьором» на выезде.

Таким образом, всего «Ференцварош» при Черчесове выиграл 7 из 11 матчей.