Фанаты «Копенгагена» хотели помешать спать игрокам ПСВ, но запустили фейерверк у другого отеля. ПСВ специально оставил автобус у другого здания

Фанаты хотели помешать выспаться игрокам ПСВ, но перепутали отели.

В ночь со среды на четверг, около 01:30 по местному времени, болельщики «Копенгагена» устроили фейерверк у отеля Radisson, надеясь помешать спать игрокам ПСВ, приехавшим в Данию на ответный матч Лиги конференций.

Однако фанаты перепутали здания: ПСВ заселился в другой отель той же сети, находящийся в двух километрах от места запуска фейерверка.

После матча хавбек ПСВ Марио Гетце рассказал, что клуб из Нидерландов специально запутал фанатов соперника.

«Да, мы оставили автобус у того отеля, специально. Я отлично выспался!» – сказал немец.

ПСВ в твиттере отреагировал на ситуацию мемом с кадрами из фильма о Человеке-пауке.

ПСВ выиграл со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала конференций.