Активист привязал себя к штанге по ходу матча «Эвертон» – «Ньюкасл». Он выступил против разработки новых нефтяных месторождений

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Активист привязал себя к штанге в ходе матча АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

В начале второго тайма на футбольное поле выбежал мужчина, который приковал себя к штанге пластиковым хомутом за шею.

Стюардам потребовалось около шести минут, чтобы освободить активиста от ворот. Мужчина был в футболке с надписью «Хватит нефти».

Выяснилось, что активиста зовут Луи, ему 21 год. Он организовал акцию, отражающую взгляды группы Just Stop Oil, обеспокоенной разработкой новых нефтяных месторождений в Северном море, что может оказать влияние на состояние природы.

«Ньюкасл» принадлежит государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

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