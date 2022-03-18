Активист привязал себя к штанге по ходу матча «Эвертон» – «Ньюкасл». Он выступил против разработки новых нефтяных месторождений

Активист привязал себя к штанге в ходе матча АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом».
В начале второго тайма на футбольное поле выбежал мужчина, который приковал себя к штанге пластиковым хомутом за шею.
Стюардам потребовалось около шести минут, чтобы освободить активиста от ворот. Мужчина был в футболке с надписью «Хватит нефти».
Выяснилось, что активиста зовут Луи, ему 21 год. Он организовал акцию, отражающую взгляды группы Just Stop Oil, обеспокоенной разработкой новых нефтяных месторождений в Северном море, что может оказать влияние на состояние природы.
«Ньюкасл» принадлежит государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.