Хави о Мбаппе и Холанде: «Еще ничего не произошло. В футболе команда важнее индивидуальностей»

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Хави ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Еще ничего не произошло ни с Мбаппе, ни с Холандом. Нет никакого смысла в том, чтобы делиться мнением по этому вопросу заранее.

Завтра нас ждет финал [против «Галатасарая»], и это все, что нас волнует. Мы хотим начать игру, чтобы показать, что мы можем конкурировать.

А клуб уже работает над проектом. В футболе команда важнее индивидуальностей. Если они служат команде, то это здорово, но команда важнее», – сказал тренер «Барселоны».

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