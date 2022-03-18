«Реал» согласовал контракт с Тчуамени, «Монако» хочет 50+15 млн евро. Сделка будет зависеть от продаж в случае перехода Холанда

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«Реал» хочет подписать опорника «Монако» Орельена Тчуамени.

Мадридский клуб согласовал условия личного контракта с 22-летним полузащитником сборной Франции. «Монако» хочет получить за него 50 млн евро и еще 15 млн евро в виде бонусов, утверждает журналист Marca Рамон Альварес.

Отмечается, что в случае, если форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Реал», трансфер Тчуамени будет зависеть от продаж. Если же сделка по норвежцу не состоится, то француз почти наверняка окажется в составе мадридского клуба летом.

В этом сезоне футболист провел 41 матч во всех турнирах за «Монако», забил 3 гола и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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