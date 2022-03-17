Райт – Рэшфорду: «К черту этих фанатов, стой на своем. Кто пишет эти извинения за него?»

поддержал в конфликте с болельщиками.

Покидая стадион после игры с «Атлетико», форвард проходил мимо группы болельщиков. Фанаты выкрикивали имя футболиста, после чего он обернулся и сделал неопределенный жест рукой. В соцсетях появились предположения о том, что Рэшфорд показал болельщикам средний палец.

Затем Рэшфорд выступил с заявлением, в котором извинился за проявленные эмоции, уточнив, что средний палец фанатам он не показывал.

«Мне только что прислали видео, где Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с фанатами, потому что они провоцировали его. Одному из них Рэшфорд предложил выйти.

Я не знаю, кто делает это, кто пишет эти извинения за него, кто, черт возьми, вообще за такое извиняется?

Люди так быстро говорят: «Ой, извините». И это дает фанатам почувствовать, что они могут провоцировать игроков.

Маркус, стой на своем, бро. Люди набрасываются на тебя и говорят: «Маркусу так жаль». Бро, не извиняйся за это, черт возьми.

Некоторые так любят говорить что-то такое, но не способны принять ответную реакцию. Просто делай свое дело. К черту этих фанатов», – сказал экс-форвард «Арсенала».