Маркус Рэшфорд: «Мне угрожают несколько недель, меня преследуют. Я человек. Устаешь, читая эту чушь каждый день»

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Маркус Рэшфорд объяснил свое поведение после игры против «Атлетико».

Покидая стадион, форвард «Манчестер Юнайтед» проходил мимо группы болельщиков. Фанаты выкрикивали имя футболиста, после чего он обернулся и сделал неопределенный жест рукой. В соцсетях появились предположения о том, что Рэшфорд показал болельщикам средний палец.

«Видео может быть ярче тысячи слов, и в данном случае оно может привести к распространению неверной информации в соцсетях.

Ребята, в течение нескольких недель меня преследуют, мне угрожают, задают вопросы, и вчерашним вечером эмоции взяли надо мной верх. Я человек. Читая и слушая все эту чушь о себе каждый день, ты устаешь.

Никто не критикует мою работу так, как я сам. Но тому, что вы видите на этом видео, не хватает контекста.

Меня пытались вывести из себя с того самого момента, как я вышел со стадиона, и оскорбления касались не только моей игры. Люди ждали от меня реакции. Телефоны были подготовлены. Конечно, я должен пройти мимо и проигнорировать это. Так мы и должны поступать, верно?

Хочу прояснить два момента. Во-первых, на самом деле я обратился к мужчине, оскорблявшему меня, и сказал: «Подойди сюда и скажи мне это в лицо» (это факт, который служба безопасности может подтвердить). Во-вторых, я использовал указательный палец, чтобы указать на этого фаната.

Я не показывал средний палец. Я не имею на это права. Это не эгоизм. Я расстроен. Я разочарован. И в тот момент я повел себя глупо, но по-человечески», – написал Рэшфорд в твиттере.

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