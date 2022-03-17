Мерсон о «Ливерпуле»: «Празднуют так, будто уже выиграли АПЛ. Они гонятся за одной из лучших команд мира и все еще отстают»

Пол Мерсон оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство.
«Нужно помнить, что они гонятся за одной из лучших команд мира и все еще отстают на одно очко. Списывайте «Манчестер Сити» со счетов на свой страх и риск.
На самом деле ничего не изменилось. «Ливерпуль» должен выигрывать каждый матч этого сезона. «Сити» все еще на одно очко впереди, и они сыграют с «Ливерпулем» дома. Если «Ман Сити» выиграет каждую игру и сыграет вничью с «Ливерпулем», они выиграют лигу.
Мы говорим о «Ман Сити» – команде, у которой за последние три или четыре года несколько раз были серии из примерно 14 побед подряд.
Все [в «Ливерпуле»] празднуют, как будто уже выиграли лигу», – сказал бывший форвард «Арсенала».