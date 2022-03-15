Невилл о борьбе за чемпионство: «У «Ливерпуля» больше нападающих, чем у «Сити», они решительнее перед воротами. Это может оказать решающее значение»

считает, что нападающие могут принести «Ливерпулю» чемпионство в этом сезоне.

«Если бы в этом матче [против «Кристал Пэлас»] играл «Ливерпуль», он бы выиграл, потому что их нападающие и завершители атак лучше. Они более безжалостны, и их больше – пять игроков, на которых можно поставить деньги.

В то время как в «Сити» на этих позициях играют футболисты другого плана. – полузащитник, но играет центрального нападающего. мог бы быть полузащитником, но играет слева в тройке атаки.

У «Сити» в составе есть выдающиеся игроки, фантастические игроки, но какими бы блестящими они ни были, они не самые безжалостные или решительные перед воротами.

В конце сезона решающее значение может оказать тот факт, что у больше нападающих, которые более решительны и больше подходят для того, чтобы забивать голы.

Весь этот сезон мы знали, что это единственное, что может подвести «Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».