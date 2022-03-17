Гари Невилл: «Ливерпуль» впервые стал фаворитом АПЛ. Матч с «Арсеналом» – классическая игра, благодаря которым берут титул»

назвал «Ливерпуль» фаворитом чемпионской гонки АПЛ.

«[Матч с «Арсеналом»] – классическая игра, благодаря которым берут титул. Там было все, что характеризует команду-победителя.

Может, «Ливерпуль» и не возьмет титул, потому что соперничает с абсурдно хорошим , но все отличительные черты есть, «Ливерпуль» в хорошей форме, подходит к оставшимся девяти играм очень уверенным.

«Ливерпуль» участвует во всех турнирах, выиграл Кубок лиги, пять игроков атаки могут выиграть любой матч, у них отличные защитники и вратарь, опытная полузащита. Так что многое говорит о том, что «Ливерпуль» впервые стал фаворитом в борьбе за титул.

Гвардиола – гениальный тренер, но меня не удивит, если этот «Ливерпуль» выиграет титул», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» почти догнал «Сити» в АПЛ – отставание 1 очко! Что там с календарем и математическими прогнозами?