Артета о расписании «Арсенала»: «Большое спасибо АПЛ, если они хотели дать нашим соперникам преимущество»

высказался о напряженном графике игр.

«Большое спасибо Премьер-лиге за это. Они сделали это еще раз, нам придется играть с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» [20 и 23 апреля]. Если они хотели дать им преимущество, я скажу: «Большое спасибо за это».

Нет, Премьер-лига бы не изменила расписание. Дело всегда в BT Sport, Sky Sports, в одном, в другом. Но пострадал «Арсенал», и единственное, что меня волнует – это «Арсенал». И для ”Арсенала» это несправедливо», – сказал главный тренер .