Артета о Рэмсдейле: «Исключительный игрок – не только на поле, но и в плане его характера и индивидуальности»

считает исключительным игроком.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс назвал голкипера «Арсенала» лучшим английским вратарем в данный момент.

«Во-первых, хочу поблагодарить Брендана за то, что он та думает. Думаю, Аарону эти слова придадут уверенности, он воспримет их как поддержку.

Я говорил, что он исключительный игрок, с того дня, как мы подписали его – не только на поле, но и в плане того, что он привнес в клуб, в плане его характера и индивидуальности, именно таких людей мы хотим приглашать.

Можно увидеть взаимопонимание и хиимию [между ним и другими английскими игроками]. Тот факт, что они знают друг друга много лет, всегда помогает и ускоряет процесс адаптации в новом клубе, что всегда трудно», – сказал главный тренер .