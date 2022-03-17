Артета о 0:2 с «Ливерпулем»: «Между штрафными мы делали то, что и планировали. Мы проиграли из-за того, что происходило в штрафных»

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Микель Артета подвел итоги матча с «Ливерпулем» в 27-м туре АПЛ.

«Арсенал» под руководством Артеты потерпел поражение со счетом 0:2.

«Между двумя штрафными площадками мы делали то, что и планировали. То, что происходило в штрафных – другая история, из-за этого мы проиграли.

У нас было два хороших момента. Габриэл Мартинелли вышел один на один с вратарем, затем момент был у Эдегора. Мы должны были выйти вперед. Когда пропускаешь такие голы, как мы пропустили сегодня, сложно выиграть матч.

Думаю, сегодня вся команда играла фантастически хорошо. Не думаю, что результат отражает игру, но у них были решающие моменты в штрафной. Они дважды отправили мяч в сетку», – сказал главный тренер «канониров».

 

 

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