Семак о Дзюбе: «Сейчас всем непросто. На тему сборной с ним не разговаривал, состояние нормальное»

Сергей Семак оценил состояние Артема Дзюбы после отказа от вызова в сборную.
– В каком состоянии Дзюба, чей отказ от вызова в сборную в последнее время широко обсуждался в западных СМИ?
– На эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, готовится к матчу [с «Арсеналом»].
Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее, – сказал тренер «Зенита».
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