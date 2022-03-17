Семак о Дзюбе: «Сейчас всем непросто. На тему сборной с ним не разговаривал, состояние нормальное»

оценил состояние после отказа от вызова в сборную.

– В каком состоянии Дзюба, чей отказ от вызова в сборную в последнее время широко обсуждался в западных СМИ?

– На эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, готовится к матчу [с «Арсеналом»].

Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее, – сказал тренер .

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