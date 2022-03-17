Караваев об отказе от вызова в сборную: «Решили, что на данном этапе лучше готовиться с «Зенитом». Нужно больше времени, чтобы помогать ребятам 90 минут»

рассказал, почему отказался от вызова в сборную России.

– сказал, что вы попросили не вызывать его на сборы национальной команды, чтобы вы набрали форму. В «Зените» вы выходите на поле. Вам правда нужна форма?

– Да, мы созвонились. На данном этапе решили, что лучше готовиться с «Зенитом», возможно, в двухразовом режиме, поскольку пропустил ответную игру с «Бетисом», матч с «Рубином», потом выходил на замену. Но все равно нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации был бы там.

– Как вы сейчас себя чувствуете? Готовы ли играть 90 минут? Что думаете о нападающих «Арсенала»?

– Хорошо себя чувствую, готов играть, все для этого делаю. Что касается нападения, то хорошая группа атаки, быстрые футболисты. Тренерский штаб подскажет, как правильно действовать, – сказал защитник .