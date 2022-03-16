Боснич о Магуайре и Варане: «Нельзя оставлять в защите дыру, в которую может въехать автобус»

Марк Боснич высмеял игру «Манчестер Юнайтед» в защите.
«МЮ» вчера дома уступил «Атлетико» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
«Далот потерял Лоди в штрафной, это очень простой элемент защиты. Его расположение было совершенно неправильным.
Де Хеа? Я был разочарован. Для такого высококлассного вратаря... Он был у ближней штанги, а мяч просто прошел мимо него.
Мы видели пятью или десятью минутами ранее взятия ворот, что «Атлетико» не засчитали гол из-за офсайда – там было всего несколько сантиметров до правильного положения игрока. И все произошло схожим образом, когда Харри Магуайра вытянули в центр поля.
Очевидно, что Харри сказали выдвинуться в полузащиту, когда они оказались в меньшинстве, но если подобное происходит, то это ведет к проблеме взаимопонимания с Вараном. Он не может просто так оставлять в центре обороны дыру, в которую может въехать автобус», – сказал бывший вратарь «Юнайтед».