Боснич о Магуайре и Варане: «Нельзя оставлять в защите дыру, в которую может въехать автобус»

высмеял игру в защите.

«МЮ» вчера дома уступил (0:1) в 1/8 финала и вылетел из турнира.

«Далот потерял Лоди в штрафной, это очень простой элемент защиты. Его расположение было совершенно неправильным.

Де Хеа? Я был разочарован. Для такого высококлассного вратаря... Он был у ближней штанги, а мяч просто прошел мимо него.

Мы видели пятью или десятью минутами ранее взятия ворот, что «Атлетико» не засчитали гол из-за офсайда – там было всего несколько сантиметров до правильного положения игрока. И все произошло схожим образом, когда вытянули в центр поля.

Очевидно, что Харри сказали выдвинуться в полузащиту, когда они оказались в меньшинстве, но если подобное происходит, то это ведет к проблеме взаимопонимания с Вараном. Он не может просто так оставлять в центре обороны дыру, в которую может въехать автобус», – сказал бывший вратарь «Юнайтед».