Каррагер о Магуайре: «Капитана «МЮ», купленного за 80 млн фунтов, сняли с игры. Ван Дейк стоил 75, и он лучший защитник мира»

высказался об игре Харри Магуайра за «Ман Юнайтед».

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1) Магуайра заменили на 84-й минуте, вместо него вышел Хуан Мата.

«Капитана , купленного за 80 млн фунтов, сняли с игры.

Сейчас он проходит через худший момент в карьере. У всех такое случается, могу вспомнить такой период и у себя. Казалось, нет разницы, что я делал по ходу игры, как хорошо к ней готовился, как хорошо действовал. Но потом я допускал ошибку, и мяч оказывался в наших воротах. И я буду всегда помнить, когда это происходило, не забуду этот период карьеры.

Что-то подобное сейчас переживает и Харри Магуайр, и он должен быстро выбираться из этого. В противном случае его не будет в клубе, ведь стандарты в «Манчестер Юнайтед» очень высоки. Конечно, он хочет, чтобы это закончилось, но его голова погружена в это – он получает критику со всех сторон. И его будут критиковать вновь. Кажется, болельщики действительно радовались, когда он уходил с поля. Это неприятно ни для кого.

Я всегда был поклонником Харри Магуайра. Его критикуют, потому что за него заплатили 80 млн фунтов. Вирджил ван Дейк стоил 75 млн фунтов, и это лучший защитник мира. не такой, но не он устанавливает цену. У него было отличное лето со сборной Англии на Евро, но нынешний сезон – катастрофа. Ему просто нужно добраться до конца сезона, забыть о футболе и отвлечься.

У него действительно сложный период. И он, наверное, слишком много думает над каждым решением», – сказал экс-защитник .

«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1