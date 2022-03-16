Паллистер об «МЮ»: «Продавать Магуайра я бы не стал, но если можно – добавьте класса в лице Рюдигера. Взять его бесплатно – хорошая сделка»

считает, что «Манчестер Юнайтед» должен подписать .

«В команде не может быть достаточного количества качественных игроков. Вы видели это на примере «Сити», «Челси» и «Ливерпуля». «Ливерпуль» только что купил Диаса, и мы подумал: «Вау, как вы впишете его в состав?»

Я уверен, что если Рюдигер будет доступен бесплатно и им заинтересуется «Юнайтед», они серьезно рассмотрят эту кандидатуру.

Я бы не стал продавать Магуайра. Если можно добавить класса в лице Рюдигера – сделайте это. Он толковый защитник и доказал, что качественно играет с мячом. Взять его бесплатно было бы хорошей сделкой», – сказал бывший капитан .