Паллистер об «МЮ»: «Продавать Магуайра я бы не стал, но если можно – добавьте класса в лице Рюдигера. Взять его бесплатно – хорошая сделка»

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Гари Паллистер считает, что «Манчестер Юнайтед» должен подписать Антонио Рюдигера.

«В команде не может быть достаточного количества качественных игроков. Вы видели это на примере «Сити», «Челси» и «Ливерпуля». «Ливерпуль» только что купил Диаса, и мы подумал: «Вау, как вы впишете его в состав?»

Я уверен, что если Рюдигер будет доступен бесплатно и им заинтересуется «Юнайтед», они серьезно рассмотрят эту кандидатуру.

Я бы не стал продавать Магуайра. Если можно добавить класса в лице Рюдигера – сделайте это. Он толковый защитник и доказал, что качественно играет с мячом. Взять его бесплатно было бы хорошей сделкой», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».

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