Рио Фердинанд: «Я бы купил Маркиньоса и Араухо, если бы был директором «МЮ». Даже с Мбаппе и Холандом им не выиграть АПЛ»

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«Если бы я был в совете директоров «Ман Юнайтед», я бы подписал Маркиньоса и уругвайца из «Барселоны».

Если этим летом они пригласят Мбаппе и Холанда, «Манчестер Юнайтед» все равно не выиграет Премьер-лигу. Неважно, кого они пригласят, обновление должно быть наверху», – сказал бывший защитник «МЮ» в эфире BT Sport.

Такое мнение он озвучил после вылета «Юнайтед» из Лиги чемпионов от «Атлетико» в 1/8 финала (1:2 по сумме двух матчей).