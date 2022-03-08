Фердинанд об «МЮ»: «Они ходят по полю с видом, будто могли бы заняться чем-то получше. Не хочешь работать – уйди из клуба»

недоволен поведением игроков .

«Со стороны мне кажется, что они просто хотят быть приятелями. Никто не хочет никого обижать. Ощущение, будто они все в офисе работают. Они все не очень любят друг друга, но не говорят об этом, ведут себя вежливо.

Для побед нужно подталкивать людей. Нужно говорить им: «Ты мусор, разберись в себе». Необязательно быть агрессивным, достаточно простого разговора.

Я не вижу реакции. Их язык тела ужасен – они ходят ссутулившись, будто весь мир против них, и выглядят несчастными.

Дружок, ты играешь за «Манчестер Юнайтед», в дерби. Ты знаешь, сколько болельщики на стадионе отдали бы за то, чтобы оказаться на этом поле? А они ходят по полю с видом, будто в воскресенье могли бы заняться чем-то получше. Такой вайб исходит от некоторых.

Принимай критику и совершенствуйся каждый день. Если ты не хочешь упорно работать каждый день, уйди из клуба», – заявил бывший защитник «МЮ».