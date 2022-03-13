«Барселона» улучшит предложение Араухо по новому контракту. Защитник интересен «МЮ» и «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Рональд Араухо деньги Футбол

«Барселона» улучшит предложение Рональду Араухо по новому контракту.

Каталонский клуб продолжит переговоры с 23-летним защитником сборной Уругвая в конце марта.

Ранее Араухо уже отклонил два предложения «Барсы», одно из которых повышало его зарплату до 3 млн евро чистыми в год.

Сам игрок не прочь остаться на «Камп Ноу», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», где он мог бы зарабатывать больше, чем в «Барсе».

Действующее соглашение Араухо с «блауграной» рассчитано до июня 2023 года.

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