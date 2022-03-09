Араухо интересен «ПСЖ», у него есть предложения от «Челси» и «МЮ». С «Барсой» договориться пока не удается

интересен защитник «Барселоны» .

Как пишет Diario Sport, футболист, действующий контракт которого с «Барсой» истекает летом 2023 года, все еще не договорился с клубом о новом соглашении. Если компромисса так и не появится, сине-гранатовые будут вынуждены выставить Араухо на трансфер летом.

«ПСЖ» внимательно следит за ходом переговоров Рональда с «Барсой». Несколько дней назад парижане обозначили интерес к 23-летнему игроку.

Кроме того, у уругвайца есть предложения от и . Английские клубы готовы либо купить защитника этим летом, либо дождаться следующего, чтобы подписать его на правах свободного агента.

Переговоры между «Барсой» и Араухо по контракту не продвинулись с января. Тогда каталонцы представили первое предложение по новому соглашению. По нему Рональд получал бы 3 млн евро в год без учета бонусов. С этой зарплатой он остался бы одним из самых низкооплачиваемых игроков «Барселоны» даже несмотря на то, что постоянно выходит в старте и является лидером обороны команды.

Окружение игрока восприняло такой проект соглашения как предложение покинуть «Барселону». В результате на новой встрече каталонцы повысили предложение. Между сторонами сохраняются разногласия, но их нельзя назвать непреодолимыми. Араухо лишь хочет, чтобы его зарплата была сопоставима с теми, что получили Педри и Ансу Фати после недавнего продления соглашений, а также Ферран Торрес, перешедший в «Барсу» зимой.

В этом сезоне центральный защитник провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистика – здесь.