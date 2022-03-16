Лукаку начнет в запасе 3-ю игру «Челси» подряд. Его купили за 115 млн евро летом

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Бельгиец начнет на скамейке запасных третью игру лондонского клуба подряд. В матче с «Норвичем» (3:1) форвард появился на поле на 86-й минуте, в игре против «Ньюкасла» (1:0) – на 63-й.

Отметим, что в игре против «Бернли» (4:0) нападающий так и не вышел на поле.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» летом. За него заплатили 115 млн евро.

В 19 матчах за «синих» в АПЛ форвард забил 5 голов. Его полную статистику можно найти здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Челси» и «Лиллем». Начало – в 23:00 по московскому времени.