Обамеянг и «Аль-Кадисия» расторгли контракт. 36-летний форвард может вернуться в «Марсель»

«Аль-Кадисия» объявила о расторжении контракта с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Соглашение с 36-летним форвардом сборной Габона было рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Спасибо, Оба, за каждое мгновение, каждый гол и каждый рев❤️», – говорится в сообщении «Аль-Кадисии».

Ранее стало известно, что Обамеянг может вернуться в «Марсель». Нападающий уже выступал за французский клуб в позапрошлом сезоне. В июле 2024 года он перешел за 9 млн евро в «Аль-Кадисию», за которую в 32 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил 17 голов и сделал 3 ассиста.