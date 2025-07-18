«МЮ» – лидер по числу арестованных фанатов (121) в прошлом сезоне АПЛ. «Ман Сити» – 2-й (94), «Челси» – 4-й, «Ливерпуль» – 7-й

Фанатов «Манчестер Юнайтед» чаще всех арестовывали в сезоне АПЛ-2024/25.

В прошлом чемпионате Англии за хулиганства был задержан 121 болельщик «красных дьяволов», которые финишировали в турнире 15-ми.

Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Сити » – 94 фаната, третье – «Вест Хэм » (77).

В топ-10 также входят «Челси » (76 болельщиков), «Астон Вилла» (71), «Эвертон» (56), «Ливерпуль » (45), «Арсенал » (42), «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» (по 41).

Меньше всех в прошлом сезоне арестовывали фанатов «Борнмута» – 7.