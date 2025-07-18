«МЮ» – лидер по числу арестованных фанатов (121) в прошлом сезоне АПЛ. «Ман Сити» – 2-й (94), «Челси» – 4-й, «Ливерпуль» – 7-й
Фанатов «Манчестер Юнайтед» чаще всех арестовывали в сезоне АПЛ-2024/25.
В прошлом чемпионате Англии за хулиганства был задержан 121 болельщик «красных дьяволов», которые финишировали в турнире 15-ми.
Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Сити» – 94 фаната, третье – «Вест Хэм» (77).
В топ-10 также входят «Челси» (76 болельщиков), «Астон Вилла» (71), «Эвертон» (56), «Ливерпуль» (45), «Арсенал» (42), «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» (по 41).
Меньше всех в прошлом сезоне арестовывали фанатов «Борнмута» – 7.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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