«Рома» предложила «Фламенго» 25 млн евро за Уэсли
«Рома» сделала новое предложение по Уэсли.
Римский клуб устно предложил «Фламенго» около 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара надеется, что бразильцы согласятся продать игрока на таких условиях.
В сезоне-2025 Уэсли провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. Его статистику можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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