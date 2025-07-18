«Рома» предложила «Фламенго» 25 млн евро за Уэсли

«Рома» сделала новое предложение по Уэсли.

Римский клуб устно предложил «Фламенго » около 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара надеется, что бразильцы согласятся продать игрока на таких условиях.

В сезоне-2025 Уэсли провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. Его статистику можно найти здесь .